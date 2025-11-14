ZOOM: Siemens Energy bondit à Francfort après des prévisions optimistes

( AFP / GINTS IVUSKANS )

Le titre Siemens Energy affichait une nette hausse vendredi à la Bourse de Francfort, après que l'équipementier énergétique allemand a publié des résultats annuels solides assortis de prévisions ambitieuses, profitant d'un marché de l'énergie mondial en forte croissance.

Vers 14H00 GMT, l'action Siemens Energy prenait 5% à 106,10 euros, dans un marché en baisse de 1,73%. Le titre a grimpé jusqu'à 12% en début de séance. Il a déjà plus que doublé sur un an.

Après un exercice 2024/25 marqué par un bond du chiffre d'affaires et du bénéfice net, le groupe allemand prévoit désormais une marge opérationnelle de 14 à 16% d'ici 2028, contre 10 à 12% précédemment, et une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires "dans le bas des deux chiffres de pourcentage", selon un communiqué publié jeudi soir après la fermeture de la Bourse.

"Cela correspond à environ 10–12%" de croissance des ventes, soit mieux que "l'attente actuelle du marché de 9,4%", écrivent les analystes de Metzler.

Le bénéfice net pourrait grimper lors de l'exercice 2025-2026 entre 3 et 4 milliards d'euros, après 1,7 milliard pour l'exercice écoulé, marquant la sortie définitive de la crise des années précédentes.

Siemens Energy profite d'une forte demande mondiale pour des projets d'infrastructures produisant de l'électricité et de la chaleur à faible émission ou neutre en carbone, et du boom des centres de données liés à l'intelligence artificielle.

Le groupe vit un retournement spectaculaire après avoir été sauvé en 2023 à l'État allemand, intervenu avec un plan de sauvetage de 15 milliards d'euros de garanties de prêts: Siemens Energy était alors empêtré dans des pertes récurrentes chez Gamesa, sa filiale espagnole d'éoliennes terrestres, confrontée à de nombreuses défaillances coûteuses à réparer.

Il était aussi confronté à la hausse du coût des matériaux de construction, des taux d'intérêt et de la concurrence chinoise.

Aujourd'hui, la filiale Gamesa est en phase de redressement tandis que les divisions turbines à gaz et réseaux électriques devraient rester les moteurs principaux de la croissance.

Les analystes de Metzler croient les objectifs du groupe "largement réalisables" au regard de l'épaisseur du carnet de commandes.

A 138 milliards d'euros fin septembre, il est en hausse de 12% sur un an, avec un flux de nouvelles commandes particulièrement soutenu au quatrième trimestre.

Les actionnaires bénéficieront également du retour du dividende de 0,70 euro par action au titre de l'exercice passé, le premier depuis quatre ans.