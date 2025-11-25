Zoom relève ses perspectives annuelles en raison de la demande croissante d'outils d'IA dans le cadre du travail hybride

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Juby Babu

Zoom Communications ZM.O a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels lundi, bénéficiant des tendances du travail hybride et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits.

Les actions de la sociétéont augmenté de 3,5 % dans les échanges prolongés.

Zoom a intensifié ses efforts pour intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans ses produits et élargir son offre de services afin de capitaliser sur la demande de solutions de travail hybrides.

Les nouveaux produits tels que le téléphone, le centre de contact et l'agent virtuel sont à l'origine de la majeure partie de la croissance de Zoom.

"Nous constatons également une forte dynamique avec Custom AI Companion et notre suite AI-first Customer Experience, qui ont contribué à faire de ce trimestre l'un de nos meilleurs trimestres CX, avec une large adoption de l'IA dans les principaux contrats", a déclaré le directeur général Eric Yuan.

La demande d'agents d'IA, qui sont des programmes capables d'agir de manière autonome pour effectuer des tâches spécifiques, a augmenté au fur et à mesure que les entreprises adoptent la nouvelle technologie pour automatiser les flux de travail et améliorer l'efficacité. "Alors que les entreprises vont au-delà des projets scientifiques d'IA pour exiger des résultats commerciaux clairs, le compagnon d'IA de Zoom est inclus dans les plans payants éligibles, ce qui en fait une base attrayante pour les futurs efforts de monétisation de l'IA tout en stimulant l'adoption", a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale de la société d'analyse de l'industrie Valoir.

Zoom prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 4,85 et 4,86 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 4,83 à 4,84 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action entre 5,95 et 5,97 dollars, contre une prévision antérieure de 5,81 et 5,84 dollars. La société a augmenté son autorisation de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Elle a également conclu un partenariat avec Nvidia NVDA.O pour inclure les technologies ouvertes Nemotron du fabricant de puces afin de soutenir AI Companion 3.0 dans des secteurs tels que la finance, la santé et le gouvernement.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 1,23 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Zoom a gagné 1,52 $ par action sur une base ajustée, contre des estimations de 1,44 $.