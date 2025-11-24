Zoom Communications grimpe après avoir revu à la hausse ses perspectives annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de Zoom Communications

ZM.O ont augmenté de 3,7 % à 81,51 $ après la cloche

** ZM augmente ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 2026 entre 4,85 et 4,86 milliards de dollars par rapport à la projection précédente de 4,83 à 4,84 milliards de dollars

** ZM prévoit un bénéfice par action annuel ajusté entre 5,95 et 5,97 $ contre 5,81 et 5,84 $ précédemment

** ZM annonce un chiffre d'affaires de 1,23 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action (BPA) ajusté s'élève à 1,52 $ au troisième trimestre, contre des estimations de 1,44 $

** Jusqu'à la clôture de lundi, ZM a chuté de 3,6 % depuis le début de l'année