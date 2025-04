Zone euro: redressement du PMI manufacturier en mars information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - À 48,6 en mars contre 47,6 en février, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est redressé pour un troisième mois consécutif et n'indique qu'une contraction modérée et la plus faible du secteur depuis janvier 2023.



Malgré une nouvelle baisse des nouvelles commandes reçues, les fabricants ont signalé une augmentation de leur activité pour la première fois depuis deux ans et, bien que marginale, la croissance enregistrée en fin de premier trimestre a été la plus forte depuis mai 2022.



Parallèlement, le développement de capacité excédentaire a incité les fabricants de la zone euro à réduire leurs effectifs. Le taux de contraction de l'emploi a toutefois fléchi par rapport au sommet de quatre ans et demi enregistré en février.



'On peut espérer que les dépenses budgétaires augmenteront de manière significative en Allemagne, et que cette hausse profitera également aux autres pays de la région', commente Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





