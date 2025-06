Zone euro: recul du sentiment économique en juin information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - L'indice du sentiment économique (ESI) a baissé à la fois dans l'UE (-1 point à 94) et dans la zone euro (-0,8 point à 94) en juin par rapport au mois précédent, selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



La confiance a reculé surtout dans l'industrie et, dans une moindre mesure, le commerce au détail, tandis qu'elle est restée globalement stable dans les services et parmi les ménages, et qu'elle a continué de se redresser dans la construction.



L'indice des anticipations d'emploi (EEI) est resté globalement inchangé par rapport à mai (à 97,5 dans l'UE et à 97,1 dans la zone euro). Les deux indicateurs obtiennent ainsi des résultats inférieurs à leur moyenne à long terme de 100.







