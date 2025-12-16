 Aller au contenu principal
Zone euro : ralentissement de l'activité dans le privé en décembre
information fournie par AOF 16/12/2025 à 10:11

(AOF) - Dans la zone euro, l’indice PMI Composite de S&P Global s’est installé à 51,9 points en décembre selon des données préliminaires, contre 52,8 points un mois plus tôt. Il touche ainsi un plus bas depuis 3 mois. Dans le détail, dans le secteur des services, l’indicateur est passé de 53,6 à 52,6 points, un plus bas depuis 3 mois également. En ce qui concerne l’activité manufacturière, elle s’est également dégradée en accélérant sa décroissance. L’indice la mesurant est à 49,2 points, un niveau inédit en 8 mois, contre 49,6 points en novembre.

"Affaiblie par une légère contraction du secteur manufacturier et par un ralentissement de l'expansion du secteur des services, la croissance économique de la zone euro a marqué le pas en décembre. Cette tendance globale reflète principalement une dégradation de la conjoncture industrielle en Allemagne, laquelle s'est accentuée au cours du mois", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

"En France en revanche, une amorce de reprise semble se dessiner dans le secteur manufacturier, bien qu'il ne faille surestimer la portée des seuls chiffres de décembre. A l'inverse, l'activité du secteur des services français a stagné, en décembre, après avoir augmenté en novembre, tandis qu'en Allemagne, les prestataires de services ont de nouveau signalé une forte expansion de leur activité. Dans l'ensemble, les perspectives économiques de la zone euro pour l'année 2026 semblent plutôt instables", précise t-il.

