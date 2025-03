Zone euro : prémices d'une amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier

(AOF) - " Le secteur manufacturier de la zone euro est resté en récession en février, l'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'étant toutefois redressé à son plus haut niveau depuis deux ans", a indiqué S&P Global. Il signale ainsi la plus faible détérioration de la conjoncture dans ce secteur depuis le début de l'année 2023. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 46,6 à 47,6 entre janvier et février. Il était attendu à 47,3, qui était sa première estimation.

" S'il est toujours trop tôt pour parler d'une reprise du secteur manufacturier de la zone euro, les dernières données PMI mettent toutefois en évidence les prémices d'une amélioration de la conjoncture en milieu de premier trimestre : les nouvelles commandes ont en effet affiché leur plus faible baisse depuis mai 2022 et la production s'est rapprochée de la stabilisation." a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Avant d'ajouter : " Il semble que le secteur puisse renouer avec une très légère croissance au cours des prochains mois, tendance que devraient favoriser la constitution rapide d'un gouvernement en Allemagne, une scène politique plus stable en France et un accord sur les tarifs douaniers avec les Etats-Unis "