Zone euro: PMI manufacturier tout proche des 50 en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 10:17









(Zonebourse.com) - En hausse de 49,5 en juin à 49,8, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, a atteint un sommet de trois ans en juillet, et tout proche des 50, a signalé une quasi-stabilisation de la conjoncture du secteur.



Si la production a continué d'augmenter, sa croissance a affiché son plus faible niveau depuis mars dernier, tandis que le volume global des nouvelles commandes est reparti à la baisse, sous l'effet notamment d'une diminution de celles à l'export.



L'emploi a connu son plus faible recul depuis presque deux ans, les coûts des entreprises se sont stabilisés et leurs prix de vente ont quasiment stagné, mais les perspectives d'activité à douze mois se sont légèrement repliées.



'L'accord commercial entre l'UE et les États-Unis devrait garantir davantage de prévisibilité aux entreprises, favorisant un rebond de l'activité dans les prochains mois', estime Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.