Zone euro: PMI manufacturier au-dessus des 50 en août
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 10:17
L'indice a signalé une croissance dans six des huit pays étudiés, seuls les Pays-Bas et l'Allemagne ayant enregistré une contraction. Il a toutefois atteint un sommet de 38 mois en Allemagne, où la production s'est quasiment stabilisée.
Au niveau de la zone euro, l'indice a été tiré par la plus forte croissance de la production depuis mars 2022 et la première expansion des nouvelles commandes depuis presque trois ans et demi, grâce à une augmentation des ventes sur les marchés intérieurs.
'Une augmentation des échanges commerciaux sur les marchés intérieurs et du commerce intra-européen pourrait apporter une solution aux difficultés créées par la politique douanière des États-Unis', juge ainsi Cyrus de la Rubia, de la Hamburg Commercial Bank.
