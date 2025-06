Zone euro: PMI composite juste au-dessus des 50 en juin information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est maintenu à 50,2 en juin, juste au-dessus des 50 du sans changement pour un sixième mois consécutif, ne signalant ainsi qu'une croissance marginale de l'activité du secteur privé.



Cette croissance a exclusivement reposé sur celle du secteur manufacturier, dont la production a augmenté pour un quatrième mois consécutif en juin. Parallèlement, l'activité des services s'est stabilisée après un premier recul depuis six mois en mai.



Par pays, l'activité globale est repartie à la hausse à un rythme marginal en Allemagne, tandis qu'elle a continué de reculer en France et qu'elle a au contraire continué d'augmenter dans le reste de la zone euro.



'On ne peut guère espérer la poursuite, au deuxième semestre, du regain d'expansion mis en évidence au premier trimestre par les données officielles relatives au PIB (+0,6%)', prévient Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.