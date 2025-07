Zone euro: PMI composite en légère progression en juin information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 50,2 en mai à 50,6 en juin, traduisant ainsi une légère accélération de l'expansion du secteur privé, à un rythme qui demeure néanmoins modeste.



Il a affiché un niveau supérieur à sa moyenne des douze derniers mois. L'enquête a en outre mis en évidence une expansion de l'activité tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services (dont l'indice est passé de 49,7 à 50,5).



Par pays, l'Espagne a vu l'expansion de son activité s'accélérer, tandis que l'Italie a vu la sienne se modérer. L'activité est repartie à la hausse en Allemagne, à un rythme toutefois peu soutenu, et la France est demeurée en zone de contraction.



'Dans l'ensemble de la région en tout cas, les perspectives d'activité à douze mois se sont améliorées, demeurant néanmoins inférieures à leur moyenne de long terme', estime Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





