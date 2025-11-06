Zone euro : les ventes de détail diminuent de 0,1% en septembre

(AOF) - En septembre 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE, par rapport à août 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En août 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait diminué de 0,1% dans la zone euro et dans l'UE. En septembre 2025, par rapport à septembre 2024, l'indice des ventes de détail corrigé des effets de calendrier, a augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE.

En septembre 2025, par rapport à septembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro a augmenté de 1% pour le secteur alimentation, boissons, et tabac. Il a augmenté de 1,4% pour les produits non alimentaires (à l'exclusion des carburants). Il a diminué de 0,7% pour les carburants dans les magasins spécialisés.

Dans l'UE, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,5% pour le secteur alimentation, boissons, et tabac. Il a augmenté de 1,9% pour les produits non alimentaires (à l'exclusion des carburants). Il a augmenté de 0,5% pour les carburants dans les magasins spécialisés.