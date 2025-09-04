 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : les ventes au détail reculent plus que prévu
(AOF) - Les ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, ont diminué de 0,5% en juillet dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elles étaient anticipées en repli de 0,3%. En juin 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

