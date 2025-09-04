Zone euro : les ventes au détail reculent plus que prévu

(AOF) - Les ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, ont diminué de 0,5% en juillet dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elles étaient anticipées en repli de 0,3%. En juin 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.
A lire aussi
-
Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite
-
La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,20% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite
-
Les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis jeudi à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des Etats-Unis, une fois un cessez-le-feu en place. Ce sommet d'environ ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer