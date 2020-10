Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro-Les ventes au détail dépassent les attentes en août Reuters • 05/10/2020 à 13:33









BRUXELLES, 5 octobre (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont largement dépassé les attentes en août, portées par l'augmentation des achats en ligne et des ventes de vêtements, mais les économistes s'attendent à ce que l'embellie ne dure pas. Les ventes au détail dans les 19 pays qui partagent l'euro ont bondi en août de 4,4% sur un mois et de 3,7% sur un an, montrent les données publiées lundi par Eurostat. Les économistes anticipaient des progressions de 2,4% d'un mois et sur l'autre et 2,2% sur un an. "Ces chiffres des ventes sont presque trop beaux pour être vrais avec les soucis concernant l'augmentation du chômage et la baisse de la confiance des consommateurs à un niveau record", commente Bert Colijn, économiste d'ING. "De tels niveaux de dépense ne peuvent pas être maintenus pendant plus de quelques mois et baisseront probablement avant cela", estime-t-il. Comme pour étayer ces propos, les chiffres de juillet ont été revus à la baisse, à -1,8% sur mois et -0,1% sur un an, contre -1,3% et +0,4% respectivement dans l'annonce précédente. Ces données revisées montrent que la reprise des dépenses de consommation a été plus lente qu'initialement estimé en juillet, mois durant lequel de nombreux pays de l'Union européenne ont assoupli les mesures de restrictions qu'ils avaient prises pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Tableau de la statistique (Jan Strupczewski, version française Diane Mandiá, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.