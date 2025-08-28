Zone euro: légère baisse du sentiment économique en août
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 11:08
Au niveau de l'UE, la confiance a diminué légèrement dans l'industrie, les services, la construction et chez les ménages, tandis que seul le commerce de détail a observé une amélioration modeste de sa confiance.
L'indicateur des attentes en matière d'emploi (IEE) a légèrement augmenté par rapport à juillet (+0,6 point à 98,1 dans l'UE, +0,3 point à 97,8 dans la zone euro), mais reste lui aussi en dessous de sa moyenne de long terme de 100.
