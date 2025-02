Zone euro : le volume des ventes du commerce de détail en baisse de 0,2% en décembre

(AOF) - En décembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l’Union européenne, par rapport à novembre 2024, selon les premières estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En novembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail est resté inchangé dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l’UE. En décembre 2024, par rapport à décembre 2023, l’indice des ventes de détail, corrigé des effets de calendrier, a augmenté de 1,9% dans la zone euro et de 2,0% dans l’UE.

Le niveau moyen annuel du volume du commerce de détail pour l'année 2024, par rapport à 2023, a augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE.

En décembre 2024, par rapport à novembre 2024, le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro a diminué de 0,7% pour le secteur alimentation, boissons et tabac. Il a augmenté de 0,3% pour les produits non alimentaires (à l'exclusion des carburants). Il a augmenté de 0,2% pour les carburants dans les magasins spécialisés.

Dans l'UE, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 0,4% pour le secteur alimentation, boissons et tabac. Il a augmenté de 0,3% pour les produits non alimentaires (à l'exclusion des carburants). Il a diminué de 0,3% pour les carburants dans les magasins spécialisés.