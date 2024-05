Zone euro : le volume des ventes au détail en hausse de 0,8% en mars

(AOF) - En mars 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 1,2% dans l’UE, par rapport à février 2024, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En mars 2024, par rapport à février 2024, le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro a augmenté de 1,2% pour le secteur alimentation, boissons et tabac. Il est resté stable pour les produits non alimentaires (à l’exclusion des carburants). Puis il a augmenté de 2% pour les carburants dans les magasins spécialisés.

Dans l'UE, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 0,8% pour le secteur alimentation, boissons et tabac.

Il a augmenté de 0,5% pour les produits non alimentaires (à l'exclusion des carburants).

Il a augmenté de 1,5% pour les carburants dans les magasins spécialisés.