Zone euro: le taux de chômage repart à la hausse en décembre

(CercleFinance.com) - Le taux de chômage est reparti à la hausse dans la zone euro au mois de décembre, montrent des statistiques publiées jeudi par Eurostat.



L'office statistique de l'Union européenne indique que le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 6,3% le mois dernier, à comparer avec 6,2% en novembre.



Les économistes prévoyaient un tel niveau de chômage, mais s'attendaient à un taux stable d'un mois sur l'autre, sauf que celui du mois de novembre a été revu en baisse après être ressorti à 6,3% en première estimation.



Sur le mois de décembre, 96.000 personnes supplémentaires se retrouvaient sans emploi dans la zone euro, précise Eurostat, ce qui porte le nombre de personnes sans emploi à 10,83 millions.



Cette remontée du chômage est surtout la cause de sa progression en France (7,8% contre 7,7% en novembre) et en Italie (6,2% contre 5,9% le mois précédent).



Le taux de chômage en Allemagne est resté stable, à 3,4%, tandis qu'il a poursuivi sa décrue en Espagne, à 10,6% après 10,7% en novembre.



Ces chiffres en demi-teinte pourraient inciter la Banque centrale européenne (BCE) à baisser ses taux d'intérêt afin de stimuler l'activité économique à l'issue de sa réunion de politique monétaire prévue aujourd'hui.





