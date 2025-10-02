Zone euro : le taux de chômage à 6,3% en août

(AOF) - En août 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,3%, en hausse par rapport au taux de 6,2% enregistré en juillet 2025 et stable par rapport au taux enregistré en août 2024. Le taux de chômage de l'UE était de 5,9% en août 2025, stable par rapport aux taux enregistrés en juillet 2025 et en août 2024. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Eurostat estime qu’en août 2025, 13,089 millions de personnes étaient au chômage dans l’UE, dont 10,842 millions dans la zone euro.

Par rapport à juillet 2025, le chômage a augmenté de 39 000 personnes dans l'UE et de 11 000 dans la zone euro.

Par rapport à août 2024, le chômage a augmenté de 85 000 dans l'UE et a diminué de 15 000 dans la zone euro.