Zone euro : le taux d’inflation annuel en hausse à 2,2% en novembre

(AOF) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en novembre 2024, contre 2,0% en octobre. Un an auparavant, il était de 2,4%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,5% en novembre 2024, contre 2,3% en octobre. Un an auparavant, il était de 3,1%. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Irlande (0,5%), en Lituanie et au Luxembourg (1,1% chacunе).

Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (5,4%), en Belgique (4,8%) et en Croatie (4,0%). Par rapport à octobre 2024, l'inflation annuelle a baissé dans quatre États membres, est restée stable dans trois et a augmenté dans vingt autres.

En novembre 2024 les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+1,74 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (+0,53 pp), des biens industriels hors énergie (+0,17 pp) et de l'énergie (-0,19 pp).