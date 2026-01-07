 Aller au contenu principal
Zone euro : le taux d'inflation annuel en baisse à 2% en décembre 2025
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 11:06

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en décembre 2025, contre 2,1% en novembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est en ligne avec les attentes.



S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (3,4%, comparé à 3,5% en novembre), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,6%, comparé à 2,4% en novembre), des biens industriels hors énergie (0,4%, comparé à 0,5% en novembre) et de l'énergie (-1,9%, comparé à -0,5% en novembre).

