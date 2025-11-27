Zone euro-Le sentiment économique s'est amélioré en novembre

Le sentiment économique s'est amélioré comme prévu en novembre dans la zone euro, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 97,0 ce mois-ci, en ligne avec les attentes des analystes interrogés par Reuters. En octobre, il s'était établi à 96,8.

Dans l'industrie, le climat s'est dégradé plus qu'attendu, passant de -8,5 en octobre (révisé de -8,2) à -9,3, alors que le consensus tablait sur -8,0.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 5,7 en novembre contre 4,2 en octobre (révisé de 4,0) et alors que les économistes attendaient en moyenne 4,4.

La confiance des consommateurs est ressortie à -14,2, comme attendu par les analystes.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont augmenté pour atteindre 23,1 en novembre, contre 21,9 en octobre.

