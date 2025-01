Zone euro: le sentiment économique remonte en janvier information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - En janvier 2025, l'indicateur du sentiment économique (ESI) s'est redressé de 1,1 point dans l'UE (à 95,8) et de 1,5 point dans la zone euro (à 95,2) par rapport au mois précédent, selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission Européenne.



Cette dernière précise que la hausse de l'indice dans l'UE a été tirée par des confiances améliorées dans l'industrie, la construction, et dans une moindre mesure les services, alors qu'elle a décliné dans le commerce de détail et est restée stable chez les ménages.



L'indicateur des anticipations d'emploi (EEI) a également rebondi (+1,1 point à 99,5 dans l'UE, +1,6 point à 98,8 dans la zone euro). Alors que l'EEI est revenu proche de sa moyenne à long terme de 100, l'ESI continue d'obtenir un score inférieur à cette valeur de référence.





