Zone euro : le secteur privé se contracte moins que prévu en septembre

(AOF) - L’activité dans le secteur privé a été plus vigoureuse qu'anticipé en zone euro en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,6 contre 51 en août et un consensus de 48,9. Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité. Le PMI des services est ressorti à 51,4 contre un consensus de 50,5 après 52,9 en aout.