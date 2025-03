"Contrairement aux États-Unis, les chiffres ne sont pas significativement affectés par l'incertitude entourant les droits de douane, qui est compensée par la perspective de dépenses massives et d'un rebond de la demande, en particulier en Allemagne", conclut-il.

Le directeur des Investissements chez ABN Amro IS estime que l'économie européenne a probablement atteint son point le plus bas fin 2024, prévoyant une croissance pour cette géographie en 2025.

"Ces chiffres montrent une convergence vers une croissance positive avec une dynamique positive pour le secteur manufacturier et une dynamique négative pour les services", résume Christophe Boucher.

(AOF) - " La production de la zone euro continue d'augmenter, tirée par une amélioration du secteur manufacturier qui poursuit sa reprise et est désormais très proche du territoire d'expansion ", commente Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, après la publication des chiffres PMI pour la zone euro en mars. Il ajoute que le secteur tertiaire a enregistré une hausse de l'activité pour le quatrième mois consécutif, bien que le rythme de l'expansion se soit ralenti pour atteindre son niveau le plus faible.

Zone euro : le secteur manufacturier poursuit sa reprise (ABN Amro IS)

