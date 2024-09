"D'autres données décevantes de ce type pousseraient probablement les marchés à prévoir une baisse des taux en octobre, désormais anticipée avec une probabilité de 40 %. Actuellement, un assouplissement plus agressif est prévu pour la Fed, mais l'écart entre les attentes des deux banques centrales devrait progressivement converger à mesure que les indicateurs de la zone euro se détérioreront", conclut-il.

(AOF) - "Les PMI de la zone euro ont tous surpris à la baisse, avec un PMI composite qui a plongé en territoire de contraction pour la première fois depuis mars 2024, notamment porté par la situation en Allemagne et en France", souligne Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. Il ajoute que ce rapport de septembre confirme que le regain d'activité du mois dernier était ponctuel et masquait les faiblesses de la région.

Zone euro : "Le regain d'activité en août était ponctuel " (ABN Amro IS)

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.