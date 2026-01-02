Zone euro : le PMI manufacturier se replie en décembre

(AOF) - À 48,8 en décembre contre 49,6 en novembre, l’indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global et conçu pour mesurer la performance globale du secteur, s’est replié davantage en zone de contraction et ainsi indiqué une détérioration accrue de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone de la monnaie unique. Bien que l’indice n’indique qu’une contraction modérée, il a cependant affiché son plus faible niveau depuis mars 2025.

Les données de l'enquête mettent en évidence un affaiblissement des performances de certaines économies clés de la zone euro en décembre.

C'est notamment le cas de l'Allemagne où la contraction du secteur manufacturier s'est accentuée pour afficher son plus haut niveau depuis février 2024, reléguant le pays à la dernière position du classement des huit économies étudiées. L'Italie et l'Espagne ont renoué avec la contraction, tendance soulignant la fragilité économique du sud de la région de la monnaie unique, même si la croissance s'est poursuivie en Grèce, et ce à un rythme légèrement plus soutenu qu'en novembre.

La France s'est également inscrite à contre-courant de la tendance baissière, le secteur manufacturier ayant renoué avec la croissance, laquelle a affiché son plus haut niveau depuis juin 2022, comme en témoigne l'indice PMI qui s'est en effet hissé à un sommet de quarante-deux mois en décembre.

Par ailleurs, le secteur manufacturier de la zone euro a connu un revers en fin d'année 2025, les dernières données PMI HCOB mettant en évidence un recul de la production pour la première fois depuis février. La demande de biens s'est également détériorée, comme le signale le plus fort recul des nouvelles commandes enregistré depuis presque un an. Le volume des ventes a baissé bien que les fabricants aient de nouveau diminué leurs tarifs, et ce malgré l'accentuation des pressions sur leurs coûts. En effet, le taux d'inflation des prix des achats a atteint un sommet de seize mois en décembre.

Toutefois, les perspectives d'activité pour les douze prochains mois se sont redressées à leur plus haut niveau depuis le début de l'année 2022, soit juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de cette même année.