Zone euro : le PMI manufacturier se redresse pour le quatrième mois consécutif

Les données sur l'emploi, les stocks et l'activité achats signalent par ailleurs un ralentissement de la contraction pour ces trois variables tandis que la confiance s'est repliée à son plus faible niveau depuis décembre 2024.

Les dernières données PMI HCOB mettent en évidence une hausse de la production pour un deuxième mois consécutif dans le secteur manufacturier de la zone euro en avril. Confirmant la reprise de l'industrie, la croissance de l'activité s'est en outre accélérée pour afficher son rythme le plus marqué depuis un peu plus de trois ans.

(AOF) - À 49 en avril, contre 48,6 en mars et contre 48,7 attendu, l’indice PMI manufacturier de la zone euro s'est redressé pour un quatrième mois consécutif et a atteint un sommet de trente-deux mois. "S’il s’est maintenu sous la barre du 50 du sans changement, continuant ainsi de signaler une détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro, il n’indique toutefois qu’une contraction marginale en début de deuxième trimestre", signale S&P.

