Zone euro : le PMI manufacturier se contracte en novembre

(AOF) - En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 49,6 en novembre, contre 49,7 de consensus après 50 en octobre, a indiqué S&P Global. Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank souligne que la conjoncture de la zone euro reste fragile, le secteur manufacturier ne parvenant pas à sortir de la stagnation et risquant même de rebasculer en zone de contraction.

Il relève que la majorité des fabricants de la zone euro sont optimistes quant à une hausse de leur production au cours des douze prochains mois.

"En Allemagne, la confiance s'est quelque peu renforcée, tandis qu'en France, le pessimisme a fait place à l'optimisme. Si l'on considère que l'économie relève à 50 % de la psychologie, ce regain de confiance pourrait se traduire par une amélioration de la conjoncture dans l'année à venir," explique l'économiste.