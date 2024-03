Zone euro: "Le pire est peut-etre derrière nous" (WisdomTree)

(AOF) - Plusieurs signes préliminaires conduisent à penser que le pire est peut-être derrière nous" en zone euro et que "la dynamique économique commence à se stabiliser", affirme Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez WisdomTree. Pour elle "la croissance devrait légèrement s’accélérer en 2024 grâce à la baisse de l’inflation qui soutient les revenus réels, à une demande mondiale qui prend de l’ampleur, à la fin du déstockage industriel, ainsi qu’à la concrétisation de l’assouplissement monétaire".

"Dans le contexte actuel, les actions qui sont susceptibles de surperformer sont les actions à longue duration, de qualité et axées sur la croissance", ajoute-t-elle. "Les actions européennes se négocient actuellement à la plus basse valorisation (soit un ratio cours sur bénéfices - P/E - de 13,5) par rapport aux actions des marchés développés, avec un rendement en dividendes plus élevé de 2,65% .