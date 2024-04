Zone euro : le pire est passé, lente reprise en perspective

Amundi

Léger ralentissement de l'activité commerciale aux Etats-Unis, reprise économique en perspective en zone euro, hausse des taux en Indonésie... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le PIB réel de la zone euro a peu progressé en 2023, contrairement à l'économie américaine qui est restée plus résiliente. Cela s'explique notamment par la plus grande exposition de l'Europe aux perturbations des secteurs de l'énergie et de l'industrie manufacturière, ainsi que par des régimes fiscaux et des modèles de consommation moins favorables qu'aux Etats-Unis.

Néanmoins, par rapport aux très mauvaises attentes du début de l'année, les indicateurs du climat des affaires en Europe ont surpris à plusieurs reprises (bien que modestement) à la hausse au cours des derniers mois, et la publication des indices des directeurs d'achat (PMI) cette semaine va dans le même sens. Cela indique une reprise, même si elle est faible. Ceci, combiné à une trajectoire de baisse de l'inflation dans la zone euro plus convaincante qu'aux États-Unis, devrait permettre à la BCE de baisser prochainement ses taux.

Dans l'ensemble, ce contexte devrait continuer à soutenir les actions européennes.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :