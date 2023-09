Zone euro : la menace de la récession

L'augmentation des défaillances d'entreprises en France se traduit par une hausse des licenciements. (L'augmentation des défaillances d'entreprises en France se traduit par une hausse des licenciements. (© Julien Fauré)

La chute de l’activité a atteint le secteur des services. Si l’Allemagne demeure le mauvais élève de la classe, la France n’est pas en reste.

Les économies occidentales seraient-elles entrées dans une phase nouvelle ? Depuis que les banques centrales ont entamé leur resserrement monétaire en 2022, afin de juguler l’inflation, l’activité a fait preuve d’une remarquable résistance, en particulier aux États-Unis.

Or, les derniers indicateurs montrent que celle-ci a commencé à flancher, avec une accélération du ralentissement un peu partout – à l’exception du Japon. Les indices PMI préliminaires concernant le mois d’août, publiés la semaine dernière, se révèlent en effet bien plus mauvais que prévu.

Et le cas de l’Europe est particulièrement alarmant. L’indice PMI composite de la zone euro pour le mois d’août se contracte en atteignant son niveau le plus bas depuis la fin de 2020, à 47 points, contre 48,6 le mois précédent.

L’inquiétude des entreprises

Une fois de plus, c’est l’Allemagne qui tire la zone vers le bas, une forte chute de l’activité étant notamment observée dans les services. Alors que ceux-ci ont longtemps joué un rôle d’amortisseur, la tendance s’est nettement infléchie au cours des derniers mois. L’indice de ce secteur s’est même effondré en août, perdant 5 points, à 47,3. Et les chefs d’entreprise se montrent de plus en plus inquiets pour les mois à venir. Concernant l’industrie, l’activité se stabilise à un niveau bas (39,1) et il est difficile d’envisager un