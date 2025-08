Zone euro : la croissance du secteur privé s’est accélérée en juillet

(AOF) - L'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) s'est redressé de 50,6 en juin à 50,9, signalant une accélération de l'expansion en juillet. Le taux de croissance de l'activité est toutefois demeuré modeste et inférieur à sa moyenne de long terme (moyenne de l'indice composite depuis 1998 à 52,4).

L'activité a progressé pour un septième mois consécutif en juillet dans le secteur privé de la zone euro.

Ralenti par une demande atone, la croissance est toutefois demeurée peu soutenue et inférieure à sa moyenne de long terme.

L'emploi a également enregistré une faible progression, la hausse des effectifs observée au cours du mois a cependant été la quatrième consécutive et la plus importante depuis un peu plus d'un an.

Les dernières données de l'enquête ont en outre mis en évidence un léger repli de la confiance des entreprises par rapport à juin.

Si l'activité des deux secteurs couverts par l'enquête (industrie manufacturière et services) a enregistré une croissance en juillet, les hausses observées ont été relativement faibles. Le renforcement de l'expansion de l'activité globale a par ailleurs uniquement reposé sur les performances du secteur des services, l'augmentation de la production ayant en effet légèrement ralenti dans le secteur manufacturier.

Trois des quatre pays couverts par l'enquête ont affiché une croissance de l'activité en juillet. La France a été la seule exception, son activité globale ayant reculé pour un onzième mois consécutif, et à un rythme plus marqué que le mois précédent. Dans les trois autres principales économies de la région, la croissance s'est accélérée, l'Espagne ayant enregistré le plus fort taux d'expansion, suivie de l'Italie. En Allemagne – première économie de la zone euro – l'activité a affiché sa plus forte hausse mensuelle depuis quatre mois.

Les dernières données composites de l'enquête suggèrent que la croissance de l'activité globale a été entravée par l'atonie de la demande en juillet. De fait, conformément à la tendance observée depuis juin 2024, les nouvelles affaires obtenues par les entreprises du secteur privé de la zone euro ont diminué en ce début de troisième trimestre, le repli de la demande signalé au cours du mois n'ayant toutefois, comme en juin, affiché qu'un rythme marginal.