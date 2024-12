Zone euro: la contraction s'est poursuivie en décembre (PMI) information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité économique dans le secteur privé de la zone euro s'est poursuivie au mois de décembre, à en croire les résultats des dernières enquêtes PMI.



L'indice PMI 'flash' composite de HCOB, qui mesure l'activité globale dans la région, s'est certes redressé à 49,5 ce mois-ci, contre 48,3 en novembre, mais il reste sous barre des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité pour un deuxième mois consécutif.



Si l'indice PMI 'flash' dans le secteur des services est remonté à 51,4, après 49,5 le mois passé, celui mesurant l'industrie manufacturière est resté inchangé à 45,2.



Dans son rapport, HCOB évoque une nouvelle diminution du volume global des nouvelles affaires, accompagnée du plus fort recul de l'emploi dans la région depuis quatre ans, la baisse de la charge de travail ayant incité les entreprises à réduire leurs effectifs.



Pour compléter ce tableau morose,, les taux d'inflation des prix payés et des prix facturés se sont renforcés par rapport à novembre, fait remarquer la banque allemande dans son enquête.





