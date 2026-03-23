Zone euro-La confiance du consommateur se dégrade plus que prévu en mars

La confiance du consommateur en zone euro s'est dégradée plus que prévu depuis le début du mois de mars, montrent lundi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

Son indice est ressorti en estimation "flash" à -16,3 après -12,3 (révisé) en février.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un indice à -14,4.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)