Zone euro : l’inflation reste menaçante

Les prix dans le secteur alimentaire ont augmenté de 15 sur un an. Et la tendance reste à la hausse. (© Fotolia)

La hausse des prix, hors énergie, s’est récemment accentuée. Vu la fermeté du marché de l’emploi, la décélération devrait être lente.

L’inflation apparaît aujourd’hui comme l’ours de la fable, dont la peau est vendue avant qu’on ne l’ait tué. De fait, les prix dans la zone euro que l’on croyait en train de décélérer depuis la fin de l’an dernier restent bel et bien sur une pente ascendante, au moins si l’on excepte l’énergie.

C’est ce qu’ont révélé les données d’Eurostat pour le mois de février, qui ont fait l’effet d’une douche froide sur les marchés. L’inflation globale n’a que faiblement diminué, à 8,5% (contre 8,6% en janvier), un chiffre supérieur au consensus (8,2%). Et dans plusieurs grands pays, elle a même progressé, notamment en Allemagne (de 9,2 à 9,3%) et en France (de 7 à 7,2%). Une tendance due en partie à la hausse continue des prix dans le secteur alimentaire (+15% sur un an), qui s’est même amplifiée par rapport à janvier.

Pour la première fois depuis la mi-2021, l'inflation est y supérieure à celle des produits énergétiques, revenue sous la barre des 15%, après le reflux des prix du gaz depuis l'automne dernier.

Augmentations des salaires

Surtout, l’inflation sous-jacente – qui exclut les éléments volatils comme l’énergie, l’alimentation et le tabac – s’est accentuée, passant de 5,3 à 5,6% en un mois. Comme l’a récemment indiqué le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, devant la commission des finances de l'Assemblée