Zone euro : l'inflation remonte à 1,9% en février
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 11:24

L'inflation annuelle dans la zone euro devrait atteindre 1,9% en février 2026, contre 1,7% en janvier, selon l'estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les services demeurent le principal moteur de la hausse des prix, avec une progression attendue de 3,4% sur un an, après 3,2% en janvier. Les prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac resteraient dynamiques à 2,6%, un rythme inchangé par rapport au mois précédent.

L'inflation des biens industriels hors énergie accélérerait légèrement à 0,7%, contre 0,4% en janvier. En revanche, les prix de l'énergie continueraient de reculer sur un an (-3,2%), même si la baisse serait moins prononcée qu'en janvier (-4,0%).

Inflation
