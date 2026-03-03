Zone euro : l'inflation remonte à 1,9% en février
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 11:24
Les services demeurent le principal moteur de la hausse des prix, avec une progression attendue de 3,4% sur un an, après 3,2% en janvier. Les prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac resteraient dynamiques à 2,6%, un rythme inchangé par rapport au mois précédent.
L'inflation des biens industriels hors énergie accélérerait légèrement à 0,7%, contre 0,4% en janvier. En revanche, les prix de l'énergie continueraient de reculer sur un an (-3,2%), même si la baisse serait moins prononcée qu'en janvier (-4,0%).
A lire aussi
-
L'Iran s'interroge sur sa participation à la Coupe de monde de football 2026, qui se tiendra cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, après que Washington, aidé d'Israël, a déclenché samedi des attaques aériennes sur le pays, une opération militaire toujours ... Lire la suite
-
L'inflation dans la zone euro a accéléré de façon inattendue en glissement annuel en février, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat. L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 1,9% en février sur un an, après 1,7% ... Lire la suite
-
La relation particulière entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni en péril? Le président Donald Trump multiplie les attaques contre le Premier ministre, Keir Starmer, qu'il accuse désormais de soutenir trop mollement son grand allié dans la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite
-
Plus de 8.000 Afghans ont dû fuir leur domicile en raison des affrontements frontaliers de ces derniers jours entre l'Afghanistan et le Pakistan, a indiqué mardi le gouvernement afghan, au moment où de nouvelles explosions ont été entendues dans la capitale Kaboul. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer