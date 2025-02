Zone euro : l'indice Sentix de la confiance des investisseurs supérieur aux attentes

(AOF) - L'indice Sentix de la confiance des investisseurs est ressorti à -12,7 en février, à comparer avec un consensus de -16,4 et -17,7 en janvier. "Bien que l'évaluation de la situation actuelle reste profondément en zone rouge, elle a également augmenté de 4 points à -25,5. Les attentes économiques pour les six prochains mois, en revanche, ont augmenté de manière plus dynamique de 6 points et ont dépassé la ligne magique du zéro pour la première fois depuis juillet 2024 avec un indice à 1 point", a commenté l'institut.