Zone euro : l'activité dans le secteur privé au plus haut depuis 30 mois en novembre

(AOF) - Au mois de novembre, l’activité dans le secteur des services de la zone euro s’est installée à 53,6 points selon l’indice PMI de S&P Global, contre un précédent à 53 et des attentes à 53,1 points. Pour l’ensemble du secteur privé, la croissance de l’activité a accéléré, alors qu’un ralentissement était redouté. L’indice la mesurant est passé de 52,5 à 52,8 points, contre une précédente estimation à 52,4 points. Que ce soit pour les services, ou l’ensemble du secteur privé, les deux indices sont à un niveau inédit depuis 30 mois.

Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, estime que : " le secteur des services de la zone euro montre des signes tangibles de reprise, les fortes performances mises en évidence par l'enquête PMI HCOB en novembre ayant même permis de compenser largement la faiblesse du secteur manufacturier. La croissance de l'activité globale de la région s'est ainsi légèrement accélérée par rapport à octobre, tendance nous permettant d'anticiper, pour le dernier trimestre 2025, un léger renforcement de la croissance du PIB de la zone euro".

Avant d'ajouter : "La reprise est en outre également robuste d'un point de vue géographique. Pour l'année à venir, nous anticipons des répercussions positives de la politique budgétaire expansionniste en Allemagne et de la forte croissance économique récemment observée en Espagne. En France, en revanche, la croissance pourrait être entravée par l'instabilité du climat politique".