Zone euro : excédent commercial accru en juillet
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 11:07

Le solde commercial de la zone euro, en données corrigées des variations saisonnières, s'est établi à 5,3 milliards d'euros en juillet 2025, en hausse par rapport à l'excédent observé à juin (3,7 MdsEUR), d'après Eurostat.

Ce dernier précise que, toujours d'un mois sur l'autre, les exportations désaisonnalisées de la zone euro ne se sont tassées que de 0,1%, tandis que les importations ont diminué plus sensiblement, de 0,8%.

Pour l'ensemble de l'UE, le surplus commercial s'est élevé à 5 MdsEUR en juillet, en hausse là aussi par rapport au mois précédent (1,8 MdEUR), avec des reculs de 0,4% pour les exportations et de 2% pour les importations.

