Zone euro : dégradation du sentiment économique
28/08/2025

(AOF) - Le sentiment économique s'est dégradé en août dans la zone euro, comme le révèle ce jeudi la Commission européenne. L'indice mensuel du sentiment économique dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 95,2 ce mois-ci, alors que les économistes ciblaient 96 après 95,7 (révisé de 95,8) en juillet.

Dans l'industrie, le climat s'est très légèrement amélioré, passant de -10,5 en juillet (révisé de -10,4) à -10,3, alors que le consensus tablait sur -10.

Dans le secteur des services, l'indice mesurant le sentiment est ressorti à 3,6 en août contre 4,1 en juillet alors que les économistes prévoyaient en moyenne 3,9.

