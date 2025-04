Zone euro: croissance quasi-nulle en avril selon les PMI information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé dans la zone euro a connu une croissance quasi-nulle en avril, traduisant une baisse des nouvelles commandes, montrent les résultats prémiminaires des enquêtes mensuelles réalisées par la banque hambourgeoise HCOB auprès des directeurs d'achat.



Son indice désaisonnalisé 'flash' PMI composite HCOB mesurant l'activité globale dans la région s'est établi à 50,1 ce mois-ci, contre 50,9 en mars, pour retomber à un creux de quatre mois.



L'indicateur ressort à un niveau à peine supérieur à la barre des 50 points du 'sans changement', signalant une quasi-stagnation de l'activité dans le secteur privé en ce début de deuxième trimestre.



L'enquête montre que l'industrie manufacturière se porte mieux qu'on aurait pu le craindre en dépit de l'instauration des nouveaux droits de douane américains, qui ne semble pas avoir déstabilisé outre mesure les fabricants.



'Loin de s'être effondrées, les entreprises manufacturières ont au contraire accru leur production pour un deuxième mois consécutif, la hausse observée en avril ayant en outre été plus soutenue qu'en mars', indique HCOB.



L'indice PMI 'flash' mesurant l'industrie manufacturière s'est ainsi redressé à 48,7 en avril, contre 48,6 en mars, marquant un plus haut de plus de deux ans.



Celui de l'activité des services s'est au contraire replié à 49,7, après 51 en mars, le recul des nouvelles affaires obtenues par les prestataires laissant entrevoir de nouveaux reculs dans les prochains mois d'après HCOB même si le plan de relance budgétaire allemand pourrait favoriser, à terme, une reprise du secteur.





