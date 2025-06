Zone euro: croissance 'marginale' dans le privé en mai (PMI) information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité dans le secteur privé a ralenti en mai pour afficher un rythme proche de la stagnation, montrent les résultats définitifs des enquêtes PMI de HCOB publiés mercredi.



L'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB mesurant l'activité globale dans le privé s'est ainsi replié de 50,4 en avril à 50,2.



S'il s'inscrit encore au-dessus de la barre des 50 points, témoignant d'une croissance de l'activité pour un cinquième mois consécutif, le taux de croissance n'a été que 'marginal' et a affiché son plus bas niveau depuis février dernier, indique le rapport.



La faible expansion du secteur privé a par ailleurs entièrement reposé sur les performances du secteur manufacturier, l'activité ayant diminué pour la première fois depuis novembre dernier dans le secteur des services.



L'indice PMI des services s'est établi à 49,7 le mois dernier, contre 50,1 en avril.



Dans son étude, HCOB met en avant une 'très faible croissance de l'activité, sur fond de dégradation continue de la demande'.



'Pour le reste de l'année, de nouvelles baisses des taux directeurs de la Banque centrale européenne et des mesures de relance budgétaire, en particulier de la part de l'Allemagne, devraient, selon nous, suffire à compenser les effets négatifs de la hausse des droits de douane et du climat d'incertitude croissante', indique la banque basée à Hambourg.





