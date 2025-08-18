 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro: chute du surplus commercial en juin
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 11:08

(Zonebourse.com) - Le surplus commercial de la zone euro -corrigé des variations saisonnières- s'est établi à 2,8 milliards d'euros au mois de juin, en forte baisse par rapport à mai (15,6 milliards), selon les données d'Eurostat.

Ce dernier précise que cette dégradation d'un mois sur l'autre traduit à la fois une diminution de 2,4% des exportations désaisonnalisées de la zone euro et une augmentation de 3,1% de ses importations.

Le surplus commercial de l'ensemble de l'UE est quant à lui passé de 12,7 milliards d'euros à 1,8 milliard en juin, les exportations corrigées des variations saisonnières ayant diminué de 2,3% et les importations, augmenté de 2,9%.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

