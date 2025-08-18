 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : baisse de l'excédent commercial en juin
information fournie par AOF 18/08/2025 à 11:14

(AOF) - Selon des données d’Eurostat, l’excédent commercial de la zone euro s’est élevé à 7 milliards d’euros en juin 2025, loin des 20,7 milliards enregistrés un an plus tôt à la même période. Les analystes tablaient sur un excédent commercial de l’ordre de 18,1 milliards d’euros. Dans le détail, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde ont atteint 237,2 milliards d’euros, soit une légère hausse de 0,4% par rapport à juin 2024. Les importations ont quant à elles fortement progressé de 6,8%.

