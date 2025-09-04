 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro: -0,5% des ventes de détail en juillet
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 11:07

(Zonebourse.com) - En juillet par rapport au mois précédent, le volume des ventes de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,6% et 0,5% respectivement en juin.

Parmi les États membres pour lesquels des données sont disponibles, les plus fortes baisses ont été enregistrées en Croatie (-4%), en Estonie (-2%) et en Allemagne (-1,5%), et les plus fortes augmentations, en Lituanie (+1,5%), en Lettonie (+1,4%) et aux Pays-Bas (+1,1%).

Par rapport à la même période en 2024, l'indice des ventes au détail corrigé des effets calendaires a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,4% dans l'UE en juillet, après des hausses en rythme annuel de 3,5% dans les deux zones observées en juin.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

