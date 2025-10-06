Zone euro : +0,1% de ventes au détail en août
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 11:08
Dans la zone euro en août, elles se sont accrues de 0,3% pour les produits alimentaires, les boissons et le tabac, et de 0,4% pour les carburants automobiles en magasins spécialisés, mais ont diminué de 0,1% pour les produits non alimentaires (hors carburants automobiles).
En août 2025 par rapport au même mois en 2024, les ventes au détail corrigées des effets calendaires ont augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE. Pour juillet, la variation annuelle a été révisée de +2,2 à +2,1% dans la zone euro et de +2,4 à +2,3% dans l'UE.
