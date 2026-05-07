Zoetis revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, les propriétaires d'animaux de compagnie, soucieux de leur budget, réduisant le nombre de visites chez le vétérinaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans la santé animale Zoetis ZTS.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a publié des résultats du premier trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, invoquant un affaiblissement de la demande américaine pour les produits haut de gamme et une baisse des dépenses de la part des propriétaires d'animaux de compagnie soucieux de leur budget.

L'action de la société a chuté d'environ 12 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Voici quelques détails:

* Zoetis a indiqué que le nombre de visites en clinique vétérinaire avait diminué et que la concurrence s'était intensifiée dans des catégories clés des soins pour animaux de compagnie telles que la dermatologie et les antiparasitaires, ce qui a pesé sur son activité dédiée aux animaux de compagnie.

* "Le premier trimestre s'est déroulé dans un environnement opérationnel plus difficile que prévu", a déclaré Kristin Peck, directrice générale de Zoetis.

* La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, les ramenant à 6,85-7,00 dollars, contre une fourchette précédente de 7,00-7,10 dollars.

* Selon les données compilées par LSEG, cette prévision révisée implique un point médian inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'établit à 7,02 dollars.

* Zoetis a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les ramenant à 9,68-9,96 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 9,83-10,03 milliards de dollars, reflétant un environnement de demande plus prudent.

* La société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,53 $ par action, inférieur à l'estimation des analystes de 1,61 $ par action; son chiffre d'affaires de 2,26 milliards de dollars est resté en deçà des attentes de 2,31 milliards de dollars.

* Le chiffre d'affaires aux États-Unis a reculé de 8 % à 1,09 milliard de dollars, les ventes de produits pour animaux de compagnie ayant baissé de 11 % en raison d'une demande plus faible, de la pression concurrentielle et de la baisse des ventes de Librela, son traitement contre l'arthrose.

* Le chiffre d'affaires international a augmenté de 17 % pour atteindre 1,15 milliard de dollars, porté par la demande de parasiticides, de vaccins et de produits de diagnostic, ainsi que par des mesures de tarification et le calendrier des commandes.

* Les ventes dans le secteur de l'élevage ont progressé de 15 % pour atteindre 720 millions de dollars, soutenues par la bonne santé des marchés du bétail, de la volaille et des porcs.