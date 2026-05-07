Zoetis plonge suite à des résultats décevants et une plus faible guidance
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 21:22
Sur le trimestre de janvier à mars, le leader mondial de la santé animale a dégagé un chiffre d'affaires de 2,26 MdsUSD, en hausse de 3% sur un an, mais inférieur au consensus de 2,30 MdsUSD. Le bénéfice ajusté par action a également manqué les attentes, atteignant 1,53 USD, contre 1,604 USD attendu. Par ailleurs, la croissance organique opérationnelle du chiffre d'affaires est ressortie stable, un signal moins favorable pour une valeur longtemps appréciée pour la régularité de son expansion
Dans son principal marché américain, Zoetis a subi un recul de 8% de ses ventes, avec une baisse de 11% dans les animaux de compagnie. La direction évoque une sensibilité accrue des propriétaires aux prix, une diminution des visites vétérinaires et une demande plus faible pour les produits premium innovants. La concurrence s'est aussi intensifiée dans la dermatologie et les antiparasitaires, tandis que les génériques pèsent sur Convenia et Cerenia. Les ventes de Librela, traitement contre la douleur liée à l'arthrose chez le chien, ont également reculé.
Le groupe conserve néanmoins des poches de croissance, avec une progression de 17% à l'international et de 15% dans l'élevage, soutenue par les bovins, la volaille, le porc et les poissons. Cette dynamique est toutefois partiellement aidée par des effets de calendrier liés à l'alignement fiscal, estimés à environ 100 MUSD sur le trimestre.
Compte tenu de cet environnement plus difficile, Zoetis a abaissé ses objectifs annuels et vise désormais 9,68 à 9,96 MdsUSD de revenus, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 6,85 à 7,00 USD.
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