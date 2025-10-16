 Aller au contenu principal
Zions Bancorp, Western Alliance plongent en raison de leur exposition à des relations frauduleuses
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions des prêteurs régionaux Zions Bancorp ZION.O et Western Alliance Bancorp WAL.N ont baissé respectivement de 5 % et de 7,7 %

** Fin mercredi, ZION a révélé qu'elle prendrait une charge de 50 millions de dollars au troisième trimestre dans le cadre d'une provision de 60 millions de dollars pour deux prêts commerciaux et industriels connexes accordés par la division California Bank & Trust de la banque

** ZION a récemment pris connaissance d'actions en justice engagées par plusieurs banques et autres prêteurs, à la suite de quoi elle a entamé un examen interne des emprunteurs

** L'analyste Terry McEvoy de Stephens a déclaré dans une note que ZION cherche à récupérer plus de 60 millions de dollars de prêts impayés liés à des fonds d'investissement - Cantor Group II et Cantor Group IV - dont la garantie est constituée par des prêts hypothécaires.

** Jeudi, WAL a déclaré dans un document que la banque avait intenté en août une action en justice contre l'emprunteur Cantor Group pour n'avoir pas fourni de garantie sur les prêts en première position

** La réponse de la banque fait suite à des demandes d'information de la part d'investisseurs concernant un récent dépôt 8-K d'une banque homologue

Valeurs associées

WESTERN ALLIANCE
70,265 USD NYSE -10,92%
ZIONS BANCORP
46,9300 USD NASDAQ -13,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

